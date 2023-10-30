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"Мы давно используем систему "все включено" и видим, насколько она популярна у туристов. Это, в первую очередь, коммерческий выбор. Мы говорим о семейном отдыхе, а при планировании семейного бюджета туристы хотят заранее оплатить всю стоимость отдыха и отдыхать спокойно", — рассказал он журналистам на пресс-конференции в рамках ежегодной премии Starway, организованной туроператором Coral Travel для партнеров.

"Доля еды и напитков составляет около 40% от общей стоимости размещения в отеле. Если мы откажемся от "все включено" и оставим только завтрак и ужин шведский стол, разница в стоимости путевки будет минимальной. Она не сможет серьезно повлиять на спрос. То же самое касается безалкогольной системы "все включено", — пояснил эксперт.

Он добавил, что в Турции уже не осталось курортных отелей, которые не использовали бы концепцию all inclusive.

"Ее не предлагают разве что городские отели. Отказ от системы курортными отелями даже не обсуждается. Это выбор, продиктованный запросами туристов. Даже если бы кто-то решил бы отказаться от «все включено» и перейти на полупансион, это продолжалось бы максимум сезон. После чего отельер убедился бы, что это не работает", — подчеркнул он.

По словам Билена, отельеры сейчас стараются добавлять к питанию "все включено" рестораны а-ля карт с выбором блюд по меню, которые становятся все более популярными у туристов.

Сеть Alva Donna состоит из трех пятизвездочных отелей в Кемере, Сиде и Белеке, с 1 ноября она будет переименована в Dobedan Hotels. Билен подчеркнул, что российский рынок является одним из основных для отелей сети.

"В этом году мы в отличие от многих отельеров, поднявших цены на размещение из-за высокой инфляции до 50%, ограничились повышением на 15%. В результате получили высокую загрузку по раннему бронированию уже в начале сезона, когда многие отели стояли полупустыми", — добавил он.

Билен заверил, что на следующий год цены на размещение в Турции останутся на уровне 2023 года, повышать их отельеры не планируют.