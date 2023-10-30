"У нас в Дагестане сейчас несколько десятков наших туристов, а в целом количество организованных туристов – несколько тысяч, примерно до 10 тыс. Аннуляций пока нет, но это не значит, что их не будет, потому что туристы не так быстро реагируют на происходящее. Те, кто планирует ехать в ближайшие дни, скорее всего, не изменят своего решения о поездке в Дагестан. А ситуация с бронированиями на более дальние даты пока не известна – реакция рынка будет негативная", — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, туристы "Дельфина" не попали в сложную ситуацию, поскольку их ближайший вылет из Дагестана в Москву должен быть 2 ноября, а ближайший прилет – 4 ноября.

"Если ситуация не нормализуется, то прорабатываются варианты замены аэропорта Махачкалы на Грозный в Чечне. До столицы соседней республики примерно 150 км. Но мы надеемся, что в ближайшее время все придет в норму и туристам не придется менять аэропорт", — добавил он.

Как отметили в пресс-службе туроператора "Интурист", беспорядки в Дагестане негативным образом влияют на туристический имидж направления.

"У нас там отдыхают туристы, все экскурсии состоялись в плановом режиме и жалоб от путешественников нет. Мы надеемся, что завтра они планово вылетят из аэропорта Махачкалы домой. Аннуляций путевок пока нет, но мы не исключаем отмены и перенос туров тех туристов, которые планировали отдых в Дагестане после ноябрьских праздников и на Новый год", — пояснили в компании.

Как рассказали в "Интуристе", ближайший заезд туристов ожидается 31 октября, и в компании рассчитывают на возобновление работы аэропорта Махачкалы, чтобы избежать длительного трансфера до аэропорта в Грозном.

"Отправка туристов через другие регионы для нас крайне нежелательна, потому что это предполагает долгий трансфер. Для прилетающих туристов – это срыв экскурсионной программы и неоказание уже оплаченных услуг", — уточнили в пресс-службе туроператора.

Также у "Интуриста" в Дагестан ожидаются большие заезды организованных туристов, в том числе с детьми, из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов на ноябрьские праздники.

В пресс-службе туроператора Anex сообщили, что аннуляций туров в Дагестан пока нет.

Росавиация утром в понедельник сообщила, что аэропорт Махачкалы будет закрыт до утра 31 октября. Рейсы, которые должны были сесть в городе, начиная с вечера воскресенья перенаправляются на запасные аэродромы.

29 октября на территории Международного аэропорта "Махачкала" имени Амет-Хана Султана группой лиц были спровоцированы массовые беспорядки. В результате мер, принятых сотрудниками МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с другими правоохранительными структурами, эти нарушения пресечены. Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое — в крайне тяжелом состоянии.