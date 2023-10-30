"Каталог "Следы великого сражения. Свод находок с поля Куликовской битвы" описывает и атрибутирует более 100 предметов. Тексты статей сопровождают качественные изображения реликвий. Коллекция разделена по темам: оружие дистанционного и ближнего боя, защитное вооружение, снаряжение коня и всадника, христианская металлопластика, украшения, нумизматика", — говорится в сообщении.

Отдельный раздел посвящен почти 60 упоминаниям о находках предметов с поля Мамаева побоища, сохранившимся в публикациях и архивных материалах XVIII — первой половины XX века.

Во вступительной статье издания рассказывается о длительной истории сбора предметов с места Куликовской битвы, которая началась сразу же после победы русской рати на берегах Дона и Непрядвы.

В процессе подготовки каталога была проведена огромная научно-исследовательская работа. Были заново осмотрены, изучены и проанализированы более 6 тыс. предметов, найденных на ратном поле в 1996-2019 годах.

По словам археолога, исследователя Куликова поля, замдиректора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" по научной работе Андрея Наумова, итогом такой объемной работы стал не только новый каталог, но и перестройка главного зала в экспозиции "Сказание о Мамевом побоище". Новое прочтение" в музее на Куликовом поле.

Составители нового каталога находок с места сражения решили не ограничиваться только лишь артефактами, соотносимыми сегодня с битвой 8 сентября (по новому стилю — 21 сентября) 1380 года.

"Наука не стоит на месте, появляются новые источники и датировки. То, что раньше относили к сражению, сегодня подвергается серьезной критике и наоборот, находки, ранее считавшиеся лишь предметами крестьянской бытовой культуры XVII-XX веков, сегодня включают в круг предметов, относящихся к Куликовской битве", — подчеркивает Наумов.

Учитывая эту тенденцию, авторы каталога решили оставить в этом издании предметы воинского вооружения и снаряжения, найденные непосредственно на исследованной территории поля Куликовской битвы, вне зависимости от их современной культурно-хронологической интерпретации. Исключение составила лишь та часть находок, которая явно моложе самого сражения — предметы XVII-XX веков.

В то время, когда верстались материалы исследователей, хранители фондов и экспозиционеры музея-заповедника "Куликово поле" дополняли витрины Зала реликвий Музея Куликовской битвы в Моховом новыми артефактами.

Так, в 2022 году двенадцать новых археологических находок с места сражения предстали перед посетителями. В их числе оказались детали панцирного доспеха — две пластины, накладка (деталь крепления), наплечник, а также втулка копья, четыре наконечника стрелы, фрагмент лицевой створки креста-энколпиона с образом Архангела Михаила, калачевидное кресало.

Издание приурочено к 650-летию Куликовской битвы, которую широко будут отмечать в 2030 году.

Первую попытку обобщения находок с поля Куликовской битвы в 1851 году осуществил туляк, первый секретарь славяно-русского отделения Русского археологического общества Иван Сахаров. В дальнейшем такие обзоры появлялись не раз. Из наиболее удачных можно отметить свод научного сотрудника и археолога Государственного исторического музея Марии Фехнер 1991 года.

К 625-летней годовщине Мамаева побоища Государственным историческим музеем в 2005 году был выпущен каталог находок с поля битвы. Он был подготовлен кандидатом исторических наук, научным сотрудником музея Олегом Двуреченским и подводил первые итоги проведенных научно-исследовательских работ на Куликовом поле. Спустя три года этим же автором был выпущен еще один более расширенный вариант каталога.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.