"В рамках "Ночи искусств" в столице пройдет больше 170 событий. Приглашаем москвичей и туристов на спектакли, концерты, экскурсии, литературные чтения и выставки. Тема акции в этом году — "Россия объединяет", — сказала Сергунина.

По ее словам, к акции присоединится свыше 100 городских площадок, среди которых Театр эстрады, Государственный музей А.С. Пушкина, креативное пространство "Новый Манеж", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, кинотеатры сети "Москино" и многие другие.

По данным департамента культуры Москвы, старт культурной акции даст театрализованная экскурсия "Поэтический променад", ее проведут 30 артистов в образе Владимира Маяковского.

В Белом зале правительства Москвы с 21:00 до 22:15 прозвучат мелодии эпохи барокко в исполнении капеллы "Русская консерватория" под управлением лауреата конкурса имени П.И. Чайковского Николая Хондзинского, уточнили в департаменте.

Там отметили, что сразу четыре события запланированы на вечер субботы в креативном пространстве "Новый Манеж" — литературные чтения "Поэты современности", театрализованное шоу, спектакль Антона Кукушкина "Звуки речи" и перформанс "Манифест" коллектива молодых артистов "Заячий стон" театра "Ленком Марка Захарова".

В департаменте сообщили, что для посещения центральных площадок необходима предварительная регистрация на сайте московской дирекции массовых мероприятий.

Кроме того, добавили в ведомстве, музей-заповедник "Царицыно" подготовит для "Ночи искусств" музыкально-театральную программу. В усадьбе Воронцово пройдет лекция искусствоведа Вероники Терлецкой "Усадебное застолье как искусство". Парк Горького приглашает на камерный вечер проекта "Музыкальный салон Бетти Глан" — классические композиции исполнят студенты Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В кинотеатрах "Салют" и "Искра" сети "Москино" состоится показ короткометражных работ сценариста и режиссера Юлии Горбачевской "Головокружение" (о непростом периоде в биографии Ф.М. Достоевского) и "Телеграмма" (по мотивам одноименного рассказа К.Г. Паустовского).