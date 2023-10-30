Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием, отметили в "Аэрофлоте".

"Пассажирам, имеющим оформленную перевозку на рейсы в/из Махачкалы в период закрытия аэропорта, предлагается на выбор: вынужденный возврат денежных средств; изменение даты перевозки по 20 декабря 2023 года", — добавили в компании.

Актуальная информация о статусе рейсов в/из Махачкалу будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что после беспорядков аэропорт будет восстановлен в течение 2-3 дней, критическая инфраструктура не пострадала. В период восстановления рейсы выполняются через запасные аэродромы.