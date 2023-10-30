По словам руководителя комитета РСТ по правовым вопросам и основателя юридического агентства "Персона Грата" Георгия Мохова, в среднем, количество претензий или исков по отношению к общему числу заключенных договоров составило у турагентов 0,3-0,5%, у туроператоров 0,45-0,6%. Такие данные получены от крупных туроператоров и федеральных турагентских сетей за период с 1 января по 1 октября 2023 года. В основном опрошенные компании ведут деятельность в сфере выездного туризма.

"Это стандартные показатели для нашей отрасли. Они говорят о том, что после шокового всплеска исков и претензий на фоне отмены туров из-за пандемии и запрета авиасообщения после начала СВО турбизнес вернулся к обычному режиму работы", — сказал он.

Как пояснил юрист, показатель в 0,6% от общего числа бронирований – это устоявшаяся цифра. В свое время она специально высчитывалась экспертами турбизнеса, чтобы показать, что отрасль в потребительском плане гораздо менее конфликтная, чем ее иногда пытаются представить.

"Действительно, претензионный уровень, например, в рознице или банковской сфере гораздо выше, чем в туризме. Здесь жалоб от потребителей в несколько раз больше. Тем не менее, потребительские конфликты в туризме чаще становятся объектами всеобщего внимания", — отметил Мохов.