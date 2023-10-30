"В связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкала скорректировали NOTAM. Период временного закрытия аэропорта для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02:59 по московскому времени 31 октября 2023 года", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет до утра 6 ноября в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое — в крайне тяжелом состоянии. В МВД также уточняли, что среди пострадавших — девять полицейских.