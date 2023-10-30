"Есть необходимость со стороны муниципалитета подключиться и оказать посильную помощь владельцам отеля Kamarooms", — сказал Магдеев на аппаратном совещании в понедельник.

Мэр города проинформировал, что вчера встретился с владелицей отеля Светланой Гомберг и коллективом.

"Мы обсудили этот вопрос и осмотрели здание. Возможно не в самые короткие сроки, но привести его в рабочее состояние", — добавил Магдеев.

Градоначальник отметил, что большое счастье, что в результатах пожара никто не пострадал.

"Слава богу, что не пострадали люди в ходе этого чрезвычайного происшествия, это самое важное. Все остальное возможно отремонтировать, восстановить", — подчеркнул он.

По словам Магдеева, пострадали несколько номеров.

Накануне в ходе встречи владелица отеля заверила, что будет максимально быстро проведен ремонт, сообщается на сайте мэрии города.

"Уже сейчас ведем проектную работу по восстановлению фасада, сегодня здесь работает архитектор. Никто из коллектива не будет уволен", — сказала Гомберг.

Она также сообщила, что лишь у одного постояльца сгорел ноутбук, больше ущерба нет.

Отель Kamarooms четырехзвездочный был открыт в 2014 году, номерной фонд составляет 108 номеров.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в 4-этажном отеле Kamarooms в Набережных Челнах произошел пожар. Огнем была охвачена часть здания — все этажи отеля. Площадь пожара составила 4 тыс. квадратных метров. Горел утеплитель фасада на 3 и 4 этажах.

Из здания были эвакуированы 72 человека, 52 постояльца и 20 человек персонала. Гости размещены в других отелях города.

В 10:45 была объявлена локализация пожара, а 11:05 — ликвидация открытого горения.

Позже стало известно, что среди постояльцев отеля есть и иностранные гости.