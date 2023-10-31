"За восемь месяцев 2023 года мы приняли почти 80 тыс. медицинских туристов. За весь 2022 год этот показатель составил 116,2 тысяч. В 2024 году в Петербурге ожидают более 180 тысяч медицинских туристов", — сказала она.



По ее словам, помимо россиян лечиться в Петербург приезжают из стран СНГ (80% от всех иностранных туристов) в том числе из Узбекистана (42%), Таджикистана (27%), Киргизии (9,91%), а также граждане Китая (2,25%), США, Индии, Турции и Европы.



По данным агентства медицинского туризма, за почти четыре года, с января 2019 по август 2023, в медицинских учреждениях города лечение получили около полумиллиона иностранных пациентов.



Наиболее востребованные направления медицинского туризма в Петербурге — сердечно-сосудистая хирургия, акушерство и гинекология, вспомогательные репродуктивные технологии и офтальмология.

Методы лечения с применением вспомогательных репродуктивных технологий популярны у туристов из Дании, Швеции, Финляндии и Китая. За получением стоматологических услуг и офтальмологической помощью часто обращаются граждане Северной и Восточной Европы (Литва, Латвия и Эстония, Польша, Словакия, Венгрия).

Фото: Агентство медицинского туризма

"В связи с геополитическими изменениями рынок медицинского туризма сместился с пациентов из европейских стран на туристов из стран ближнего Востока, Азии и Персидского залива: Китай, Индия, Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам, а также страны СНГ", — добавила Мозокина.



Развитием медтуризма и реализацией нацпроекта "Экспорт медицинских услуг" в Петербурге занимается специально созданное Агентство медицинского туризма. Всего в городе более 100 медицинских учреждений готовы принимать медицинских туристов, также оздоровительные услуги оказывают 35 санаторно-курортных организаций (из них 16 детские).