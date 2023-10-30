"Рассчитываем в следующем году уже начать проектирование, а, возможно, даже какие-то предварительные строительные работы. Совместными усилиями (приступить к началу реализации проекта — ИФ) — это станет возможным. Два-три года (работы — ИФ), и эта жемчужина, этот проект примет первых своих туристов", — сказал Любомиров журналистам в Казани после встречи.

Он напомнил, что в этом проекте компания участвует уже год.

"Это — вторая встреча с раисом (глава республики — ИФ) Татарстана. Первый раз мы приезжали и рассказывали, как бы это могло быть, сейчас мы приехали и пожали руки в качестве инвесторов", — уточнил Любомиров.

Отвечая на вопрос об объеме инвестиций в проект, он сообщил, что "сейчас речь идет о порядка 1,5-2 млрд рублей". "Но это (средства пойдут — ИФ) — не только марина, но и берегоукрепление, и гостиницы, которые будут ближе к марине", — добавил Любомиров.

Генеральный директор также отметил, что компания имеет большой опыт в области строительства марин. "Мы построили несколько марин и эксплуатируем в Санкт-Петербурге. Это самые новые марины в России на сегодняшний день. Определенные работы на юге ведем, на Черном море", — сообщил Любомиров.

Яхтенная марина, отметил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, должна стать ядром круглогодичного курорта "Казань марина" в Лаишевском районе Татарстана.

Ранее сообщалось, что новый туристический кластер будет располагаться в нескольких километрах от одноименного города на берегу "Камского моря" — в точке слияния рек Волки и Камы. открыть новый курорт в Татарстане планируется в 2027 году. Отмечалось, что он не имеет аналогов в России и создается при участии АО "Корпорация Туризм.РФ". В рамках проекта предполагается на площади 73 га построить гостиницы категорий 3 и 4 звезды, СПА-центры, рестораны, глэмпинги и инфраструктуру для пляжного отдыха. Объем номерного фонда составит более 1,2 тыс. номеров. Особенность проекта — яхтенная марина и береговая сервисная инфраструктура для владельцев яхт с возможностью технического обслуживания и зимнего хранения маломерных судов. Также планируется создать 5 км променада.

По прогнозам, благодаря развитию туристической инфраструктуры к 2030 году турпоток в Лаишево превысит 620 тыс. человек в год. Для обеспечения деятельности нового туристического кластера планируется создать 2 тыс. рабочих мест.