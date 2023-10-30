"В связи с временным закрытием аэропорта Махачкалы вылеты сегодняшних рейсов перенесены на 31 октября", — говорится в сообщении.

Так, на 31 октября перенесены рейсы U6-83 и U6-84 из Екатеринбурга в Махачкалу и обратно, а также рейсы U6-161 и U6-162 из московского "Домодедово" в Махачкалу и обратно.

Как сообщалось, в воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил журналистам, что аэропорт Махачкалы после беспорядков будет восстановлен в течение 2-3 дней, критическая инфраструктура не пострадала. В период восстановления рейсы будут осуществляться через запасные аэродромы.