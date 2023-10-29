"Согласно изданному уведомлению NOTAM, аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 мск 29 октября по (предварительно) 02.59 мск 6 ноября 2023 года", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на 22.20 мск благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан.

Ранее сообщалось, что самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.