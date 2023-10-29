Со 2 ноября авиакомпания планирует перевести рейсы в новый терминал Международного аэропорта Абу-Даби — Midfield. Крупнейший в мире терминал способен принимать до 79 самолётов одновременно и до 11 тыс. путешественников в час.

Помимо Абу-Даби, "Аэрофлот" в зимнем сезонном расписании выполняет регулярные рейсы из Москвы в ещё один популярный город ОАЭ — Дубай. Ранее авиакомпания анонсировала увеличение частоты полётов из Москвы в Дубай.