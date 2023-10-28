В частности, как говорится в сообщении на сайте "Пулково", пассажиропоток между "Пулково" и городами Турции с января по конец октября 2023 года составил 1 млн человек, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2022 году составил 18,2 млн человек. По объему перевозок на внутренних воздушных линиях в прошлом году петербургский аэропорт стал вторым в России (после "Шереметьево"): всего на внутренних рейсах было обслужено 15,8 млн пассажиров.

Рекордные 19,6 млн человек "Пулково" обслужил в "доковидном" 2019 году.

В январе-сентябре 2023 года, как сообщала пресс-служба администрации губернатора Петербурга, пассажиропоток "Пулково" вырос на 14%, до 15,8 млн человек.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".