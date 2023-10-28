Вместе с тем, источник "Интерфакса" сообщил, что была совершена экстренная посадка.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале, в настоящее время технические службы аэропорта проверяют самолет.

"На борту самолета находилось 190 пассажиров, в том числе шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Соблюдение прав пассажиров контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура", — говорится в сообщении.

По данным источника, "причина посадки — неисправность двигателя".

Авиакомпания Avia Traffic Company была основана в 2003 году. Учредителями являются частные лица, все — граждане Киргизии.