"Геологическая коллекция пополнилась драгоценной окаменелой раковиной аммонита, найденной в отложениях возрастом 132-125 млн лет. Экспонат уникален. Диаметр раковины составляет 45 см, а её вес 16 кг. Но главной особенностью является удивительный внешний вид окаменелости", — пояснили в пресс-релизе.

Одна из её сторон покрыта ярким слоем карбоната кальция — аммолитом. Это ископаемый перламутровый слой раковины. Он относится к драгоценным камням органического происхождения, месторождения которого довольно редки в мире. Его оптические свойства уникальны: аммолит имеет эффект радужного сияния. Этот образец переливается от красно-оранжевого до жёлтого цвета.

Другая сторона аммонита покрыта разновидностью кальцита — минералом симбирцитом. Его уникальность в том, что в таком сочетании этот минерал встречаются только в одном месте в мире — в России, в Ульяновской области. Чтобы такой минерал образовался, понадобилась не одна геологическая эпоха. Назван минерал в честь города Симбирска (старого названия Ульяновска). Цвет симбирцита от желтого до коричневого. И поскольку он напоминает янтарь, то называют его волжским янтарем или симбирским кальцитом.

"Пополнили коллекцию музея и образцы морской техники. Прежде всего это шлюзово-наблюдательная камера (ШНК-100), которая выполнена из высокопрочных материалов и вмещает двух водолазов. Они использовалась для работы на глубине до 120 метров", — добавил представитель музея.

Также экспонатами стали морской якорный гидрометеорологический буй и буй осевой. Это довольно большие по габаритам гидрографические изделия, обеспечивающие безопасность мореплавания. Так, буй осевой в длину — семь метров, а в диаметре — полметра.

"Уверены, что все новые экспонаты интересно и ярко дополнят нашу коллекцию, посвящённую морям и океанам. Мы продолжим пополнять ее самыми разными предметами, которые будут удивлять посетителей и давать им новые представления о настоящей и былой жизни Океана", — отметили в пресс-службе.