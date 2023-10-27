"По состоянию на 26 октября, зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию. У восьми заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вспышка зарегистрирована в заведении на 8-й Советской улице.

Управление организовало комплекс противоэпидемических мероприятий: проведено медицинское освидетельствование и лабораторное обследование сотрудников предприятия, отобраны пробы пищевой продукции и смывы с объектов внешней среды.

"В ходе расследования выявлены нарушения обязательных требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при предоставлении услуг общественного питания. В пробе пищевой продукции выявлена сальмонелла", — отмечают в Роспотребнадзоре.

Ведомство направило в суд материалы об административном приостановлении деятельности ООО "Фитнесс-Фуд" (владеет рестораном). Дело рассмотрят 1 ноября.