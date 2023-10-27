По данным ведомства, вспышка зарегистрирована в заведении на 8-й Советской улице.
Управление организовало комплекс противоэпидемических мероприятий: проведено медицинское освидетельствование и лабораторное обследование сотрудников предприятия, отобраны пробы пищевой продукции и смывы с объектов внешней среды.
"В ходе расследования выявлены нарушения обязательных требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при предоставлении услуг общественного питания. В пробе пищевой продукции выявлена сальмонелла", — отмечают в Роспотребнадзоре.
Ведомство направило в суд материалы об административном приостановлении деятельности ООО "Фитнесс-Фуд" (владеет рестораном). Дело рассмотрят 1 ноября.