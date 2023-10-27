Гран-при в номинации "Лучшая музейная экскурсия" получила игра-путешествие по экспозиции "10000 лет до Тульского кремля", первое место в номинации "Лучшая туристическая тропа" — у маршрута по Полю Куликовской битвы.

Интерактивная экспозиция "10 000 лет до Тульского кремля" открыта в пространстве "Археология" — представительства "Куликова поля" в Музейном квартале Тулы. Она рассказывает о том, что Тула на современном месте стоит немногим более 500 лет, а первые поселения появились здесь за десять тысяч лет до этого — в каменном веке. Экспозиция отвечает на многие вопросы: какие природные ресурсы территории привлекли сюда людей, как они ими пользовались и за счет чего строили свое хозяйство. Город Тула, с ее развитой металлургической и оружейной промышленностью, гончарами и пряниками появилась не на пустом месте, а явилась логическим продолжением истории освоения человеком лесных берегов реки Упы с широкой плодородной поймой.

Серьезная наука в историческом музее "10 000 лет до Тульского кремля" преподносится в игре. И взрослым, и детям предложат построить город, как на средневековых миниатюрах, оставить наскальные письмена, помочь древним людям смастерить топор, сшить одежду, сплести рыболовную сеть и разжечь огонь трением. Как металлурги, они найдут ископаемые, необходимые для получения металла, научатся раздувать кузнечные меха.

Наряду с обзорными и интерактивными экскурсиями пространство можно осваивать и самостоятельно. Для удобства посетителей составлена карта с заданиями, которая поможет перевоплотиться в жителей прошлых веков и узнать много нового и интересного. Можно на какое-то время стать археологом. Каждому желающему вручат полевой дневник для изучения экспозиции, в нем можно зарисовать находки и описать их. Все ответы, по традиции, — в музейных витринах и интерактивных макетах.

Еще одну высокую награду в номинации "Лучшая туристическая тропа" завоевал маршрут по Полю Куликовской битвы.

"Этот проект позволил музею-заповеднику "Куликово поле" воплотить как элементы активного туризма, так и культурно-познавательного. С одной стороны на тропе были созданы маршруты в соответствии с требованиями для туристических троп, по которым можно проводить походы (навигационные конструкции, зоны привалов и другие), с другой — они стали экскурсионными", — говорит об особенностях пространства под открытым небом заведующая экскурсионно-туристическим отделом Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Каширина.

Тропа проходит через поле сражения и легендарную Зеленую Дубраву, на пути встретятся и другие археологические и природные памятники. На выбор туристов — четыре направления продолжительностью от 2 до 3,5 часов. На всем маршруте размещена информация не только о сражении, но и о памятниках природы и археологии, о хозяйственной деятельности жителей Куликова поля.

По тропе можно проехать на велосипеде (в сопровождении экскурсовода или самостоятельно, в том числе — с аудиогидом), верхом или в бричке.

"Экскурсионный туризм в Тульском регионе продолжает сохранять лидирующие позиции, область может предложить действительно богатый выбор музеев и музейных программ. Наши победы говорят, что музей-заповедник "Куликово поле" становится важной частью туриндустрии", — подчеркнула Каширина.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.