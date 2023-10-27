«Крупнейшие российские туроператоры в настоящее время не сообщают о каких-либо изменениях в отдыхе россиян в Египте после падения ракеты в приграничном с Израилем городе Таба. Таба не пользовалась большой популярностью у отдыхающих из России — ехали туда в основном самостоятельные туристы-дайверы», — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, ранее организованные туристы ехали через Табу на экскурсии в Израиль, но с момента дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке все такие поездки были прекращены.

По словам туроператоров, большинство россиян сейчас отдыхают на других курортах – в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.

«На двух главных курортах Египта, на которые приходится 99% всего турпотока из России, ситуация абсолютно спокойная. Отдых российских туристов проходит планово, без инцидентов, оба курорта сильно удалены от районов боевых действий, препятствий и угроз для отдыха там сейчас нет», — пояснили в ассоциации.

Кроме того, в туркомпаниях уточнили, что инцидент в Табе не повлиял на снижение числа бронирований Египта, также нет запросов на досрочное возвращение туристов.

«Однако некоторые эксперты предполагают, что количество запросов на отмену и перенос туров в Египет может вырасти в ближайшее время, а вслед за ними могут снизиться и цены на размещение на курортах», — добавили в АТОР.

Утром в пятницу на Синайском полуострове в египетском курортном городе Таба недалеко от израильской границы произошел взрыв. Пострадали шесть человек. По данным местных СМИ, на стоянке карет скорой помощи возле больницы разорвалась ракета. Еще одна ракета упала в районе морского порта Нувейба, расположенного недалеко от Табы, возле электростанции.