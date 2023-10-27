"Пока никаких решений не принято, Патриарх попросил министра культуры (Ольгу Любимову), чтобы (в министерстве — ИФ) посмотрели. В основном, в запасниках, о чем он упомянул отдельно, предметы, действительно прямо связанные с историей Соловецких храмов, Соловецкого монастыря", — сказал Толстой, отвечая на вопрос агентства о том, возможна ли такая передача и не приведет ли она к тому, что такие инициативы станут массовыми.

По словам Толстого, принятие решения о передаче — "это длинный путь, и пока точно беспокоиться не о чем".

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с рядом инициатив по сохранению и возрождению святынь и природы Соловецких островов. Так, он высказал мнение о том, что необходимо "организовать работу по составлению полного каталога предметов музейного фонда, в том числе относящихся к истории Соловецкой обители, и рассмотреть вопрос об их передаче в Соловецкий монастырь".

Он также выразил озабоченность "недостаточно интенсивным" темпом реставрационных работ на Соловках и попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову взять под личный контроль темпы реставрации.

Соловецкий архипелаг — самый большой в Белом море, состоит из шести крупных и около сотни мелких островов. Историко-культурный комплекс внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.