Она отметила, что комплекс Соловецких островов входит в список всемирного культурного наследия, а духовным центром архипелага является древний Спасо-Преображенский монастырь. "Наша общая задача — беречь уникальные объекты для нынешнего и будущих поколений", — добавила Любимова.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с рядом инициатив по сохранению и возрождению святынь и природы Соловецких островов. Так, он высказал мнение о том, что необходимо "организовать работу по составлению полного каталога предметов музейного фонда, в том числе относящихся к истории Соловецкий обители, и рассмотреть вопрос об их передаче в Соловецкий монастырь".
Он также выразил озабоченность "недостаточно интенсивным" темпом реставрационных работ на Соловках и попросил Любимову взять под личный контроль темпы реставрации.
Соловецкий архипелаг — самый большой в Белом море, состоит из шести крупных и около сотни мелких островов. Историко-культурный комплекс внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.