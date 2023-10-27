"По линии Минкультуры завершена реставрация 14 объектов. Продолжаем работы по сохранению двух иконостасов в храме Преподобного Германа и в храме Николая Чудотворца, а до конца 2025 года готовимся завершить восстановление ещё пяти часовен", — написала министр в своем телеграм-канале по итогам прошедшего заседания попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Она отметила, что комплекс Соловецких островов входит в список всемирного культурного наследия, а духовным центром архипелага является древний Спасо-Преображенский монастырь. "Наша общая задача — беречь уникальные объекты для нынешнего и будущих поколений", — добавила Любимова.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с рядом инициатив по сохранению и возрождению святынь и природы Соловецких островов. Так, он высказал мнение о том, что необходимо "организовать работу по составлению полного каталога предметов музейного фонда, в том числе относящихся к истории Соловецкий обители, и рассмотреть вопрос об их передаче в Соловецкий монастырь".

Он также выразил озабоченность "недостаточно интенсивным" темпом реставрационных работ на Соловках и попросил Любимову взять под личный контроль темпы реставрации.

Соловецкий архипелаг — самый большой в Белом море, состоит из шести крупных и около сотни мелких островов. Историко-культурный комплекс внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.