«Наши давние надежные партнеры авиакомпания Hunnu Air планирует до конца 2023 года запустить рейс Санья (КНР) – Улан-Удэ – Санья. Идут согласования рейса с авиационными властями обеих стран», — говорится в сообщении в Телеграм-канале.

Ранее Росавиация выдала допуски на выполнение рейсов на Хайнань «Аэрофлоту» и Уральским авиалиниям».

В начале сентября глава управления по туризму города Санья Альберт Ип сообщил, что Китай планирует возобновить прямое авиасообщение между Россией и островом Хайнань в конце 2023 года.