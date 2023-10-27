«Группа иммиграционной и туристической полиции во время рейда задержала гражданина РФ и двух граждан Индии. Полицейские приехали с ордером на арест индийца, который обвинялся в угрозах и запугивании людей. Однако мужчины не оказалось среди присутствовавших, зато были выявлены другие иностранцы, нарушившие иммиграционное законодательство Таиланда», — пишет издание.

Как отмечает газета, россиянин, у которого истек срок действия визы, доставлен в полицейский участок для допроса.

Кроме того, во время рейда на сотрудников правоохранительных органов напал неизвестный с бейсбольной битой, двое полицейских получили травмы. После прибытия подкрепления полицейские задержали пять человек, двое из которых оказались гражданами Индии с просроченными визами.