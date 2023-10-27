Рейсы планируют выполнять 12 авиакомпаний.

Так, в расписании аэропорта согласованы рейсы по шести международным направлениям: Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Также в рамках зимнего расписания из Нижнего Новгорода запланированы рейсы в 16 городов России: Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Сочи, Томск, Уфу, Челябинск.

Отмечается, что полеты в Москву и Санкт-Петербург будут выполняться до 6 и 3 раз в сутки соответственно.

Аэропорт переходит на зимнее расписание в ночь с 28 на 29 октября.