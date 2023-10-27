"Важно организовать работу по составлению полного каталога предметов музейного фонда, в том числе относящихся к истории соловецкой обители, и рассмотреть вопрос об их передаче в Соловецкий монастырь", — сказал он в пятницу, открывая заседание попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Кроме того, по мнению патриарха, государственной охране на Соловках подлежит не только культурное, но и природное наследие, включая лесной фонд, флору, фауну, и важно определить надлежащую форму охраны природного наследия как путем установления режимов и регламентов религиозно-исторического места, так и путем проработки вопроса наделения отдельных зон архипелага статусом особо охраняемой природной территории. "Я бы очень просил министерство природных ресурсов и экологии подключиться к этой работе", — добавил глава Церкви.

Попутно он выразил озабоченность "недостаточно интенсивным" темпом реставрационных работ на Соловках. "За минувшие четыре года фонд завершил реставрацию только двух зданий из 155-ти: в храме преподобного Германа и в Никольской башне, при общем объеме федерального финансирования за данный период в размере 2 млрд 750 млн рублей", — сказал патриарх и попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову взять под личный контроль темпы реставрации.

Отдельно патриарх указал на необходимость улучшения уровня жизни коренного населения Соловецких островов. По его словам, бедность местных людей особенно заметна на фоне гостей архипелага, среди которых немало состоятельных, и это сравнение не идет на пользу в том числе и Соловецкому монастырю.