"Саймири относятся к роду широконосых обезьян из семейства цепкохвостых. Возглавляет группу самец Марс. Малыш Платон находится под опекой своей матери Афины. Остальные самки, Ада, Зара и Ханна, гармонично дополняют картину семейной жизни. Сейчас новоселы осваивают вольер и привыкают к новому месту жительства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что животных можно увидеть на первом этаже павильона "Западный". В качестве еды они получают фрукты, овощи, зелень, яйца, курицу, мясо, мучных червей, саранчу и цветочную пыльцу.

В дикой природе беличьи обезьяны обитают в тропических лесах от Коста-Рики до Парагвая. Питаются растениями и насекомыми, охотятся за маленькими птицами. Живут большими группами, достигающими численности 100 особей и более.