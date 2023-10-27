Сегодня в 14:22 Евро опустился ниже 98 рублей впервые с 5 июля

МОСКВА. 27 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Евро, доллар США и юань активно дешевеют на Московской бирже в пятницу днем после неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 15%, в то время как аналитики единогласно прогнозировали ее повышение лишь на 100 б.п., до 14%.