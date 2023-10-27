Курс евро в 13:51 МСК составил 97,985 руб./EUR1, опустившись на 1,61 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 92,7 руб./$1, отступив на 1,26 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,42 рубля — до 95,08 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 15,1 копейки — до 12,63 руб.