Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан после переговоров в Бангкоке. Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили возможность заключения нового межправительственного соглашения о воздушном сообщении и дальнейшее увеличение количества рейсов в связи с растущим спросом на перевозки между двумя странами.

"По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает увеличение общего количества разрешенных рейсов на 35% (с 402 до 544 рейсов в неделю), в том числе на 84 рейса в неделю между городами Астана, Алматы, Караганда, Шымкент и Бангкок, регионами Пхукет, Краби, Утапао, а на остальных договорных маршрутах — до 10 рейсов в неделю", — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В ведомстве напомнили, что правительство Таиланда с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года ввело временный безвизовый режим для граждан Казахстана. Казахстанцы могут находиться в Таиланде без визы до 30 дней.

Как ранее сообщали в МИД Казахстана, для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы. Действительным проездным документом является паспорт гражданина республики, срок действия которого на момент пересечения границы должен превышать 6 месяцев.