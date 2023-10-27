Зимой из Саратова помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи можно будет улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Казань, Грозный, Сургут, Ереван и Баку.

В Москву до семи рейсов ежедневно будут выполнять четыре авиакомпании — "Аэрофлот" и "Россия" (в "Шереметьево"), "Победа" (во "Внуково" и в "Шереметьево") и S7 Airlines (в "Домодедово").

В аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) ежедневные рейсы продолжит выполнять авиакомпания "Победа", в Сочи "Победа" планирует летать четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Зимнее расписание вводится 29 октября и действует до 30 марта 2024 года.