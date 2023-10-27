"Отремонтируем порядка 145 км региональных и местных автомобильных дорог, а также приведем в порядок рекордное количество мостов — 17. Подход к работам, как и в предыдущие годы, будет комплексным", — приводит пресс-служба слова губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Он добавил, что еще 60 км дорог, работы на которых были запланированы на следующий год, по поручению президента РФ будут отремонтированы в 2023 году.

Мосты, которые планируется отремонтировать, расположены на региональных дорогах в Вельском, Котласском, Онежском, Приморском, Шенкурском, Верхнетоемском, Каргопольском, Коношском, Красноборском, Няндомском, Плесецком и Холмогорском округах и районах.

В Архангельске обновят восемь городских дорог протяженностью 9,5 км, в том числе проспект Ломоносова. В Северодвинске отремонтируют улицы Октябрьскую, Первомайскую и Капитана Воронина, их общая протяженность составляет порядка 5 км.