"Одновременно на территории будет возможно работать над несколькими картинами — масштаб площадки позволит воссоздать различные эпохи. Согласно утвержденной документации, на участках расположатся как натурные декорации, так и павильоны для съемок", — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, кинопарк также приспособят для проведения культурно-массовых и спортивно-развлекательных мероприятий.

Для расширения территории "Москино" и строительства инфраструктуры город предоставил десять земельных участков общей площадью 138,4 га вблизи деревни Юрово в новой Москве.

"Ранее в этом году для размещения объектов кинокластера было выделено шесть участков общей площадью свыше 150 га в поселении Краснопахорском", — отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого сообщал, что все площадки кинопарка займут территорию в 320 га, в результате он станет самой большой в мире площадкой для съемок натурного кино.