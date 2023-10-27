Средний тариф за услуги NATS в период с 2023 года по 2027 год вырастет на 26% по сравнению с уровнем прошлого года, говорится в сообщении CAA. Такое повышение сборов будет эквивалентно примерно 43 пенсам в расчете на пассажира за один рейс — до 2,08 фунта стерлингов ($2,5).

В CAA заявили, что несмотря на повышение, сборы NATS останутся ниже среднего уровня, наблюдавшегося до пандемии, и в целом будут находиться на уровне аналогичных европейских сервисов. Увеличение тарифов позволит службе возместить затраты, понесенные во время пандемии COVID-19, и обеспечить инвестиции, необходимые для того, чтобы NATS могла предоставлять высококачественные услуги.

NATS предоставляет услуги самолетам, летающим в воздушном пространстве над Великобританией и восточной частью Северной Атлантики.