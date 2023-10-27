«Циркуляр правительства Шри-Ланки о том, что визы для россиян становятся бесплатными, еще не вышел. По крайней мере, мы его не получали от своих принимающих офисов. По состоянию на вчерашний день российские туристы оплачивают визы на Шри-Ланку», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Как отметили в FUN&SUN, на текущий момент плата за визу по прилете продолжает взиматься.

«Миграционные службы страны ждут официальный документ от вышестоящих органов власти», — уточняется на сайте туроператора.

В Anex и Tez Tour также сообщили, что официальной информации от ответственных органов об отмене платы за визы пока не поступало.

«На данный момент виза (электронное разрешение) по прибытии на Шри-Ланку остается платной. Виза должна стать бесплатной в ближайшее время после публикации соответствующего документа», — пояснили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Во вторник правительство Шри-Ланки объявило об отмене платы за визы для граждан России и еще шести стран до 31 марта 2024 года. Стоимость визы составляет $60.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что отмена платы за визы на Шри-Ланку для российских туристов сразу активизировала спрос на направлении.