В 2022 году аэропорт обслужил 629 тыс. пассажиров. Таким образом, рост может составить 14%.

Грузопоток при этом, как ожидается, вырастет на 33% — до 12 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что аэропорт реализует проект строительства нового аэровокзального комплекса. Предполагается, что работы будут завершены в сентябре 2024 года. Площадь нового терминала внутренних воздушных линий составит более 6,6 тыс. кв. метров, пропускная способность увеличится вдвое — до 600 пассажиров в час, 2,2 млн в год. Стоимость контракта — 2,9 млрд рублей.

В настоящее время из аэропорта "Байкал" осуществляются регулярные рейсы по 15 направлениям, среди которых Москва, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Улан-Батор, Хабаровск, Южно-Сахалинск.

Аэропортом управляет ООО "Аэропорт Байкал" (входит в холдинг "Новапорт").