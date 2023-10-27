"С 1 ноября изменится размер платы за проезд транспортных средств по международному мосту через Амур. Максимальный размер платы составит 10 тыс. 980 рублей (ранее — 9 тыс. 540 рублей). Стоимость проезда на китайском пункте взимания платы остается без изменений", — сообщает Минтранс Амурской области.

Тарифы распределены по четырем категориям в зависимости от высоты транспортного средства и количества осей. Минимальный тариф, как следует из представленной на сайте международного моста таблицы, для машин с двумя и более осями и высотой менее двух метров с ноября составит 1190 рублей. Ранее он был установлен в размере 1030 рублей.

Оплата в российском пункте взимания платы Кани-Курган производится в рублях, на китайской стороне — в юанях.

Как сообщалось, новый международный автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ возведен на основе концессии. Первые автомобили пересекли мост 10 июня 2022 года. В тестовом режиме действовал обнуленный тариф, платным проезд по российско-китайскому мосту стал с 10 августа прошлого года.

При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.