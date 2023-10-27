"Причиной стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались дети. Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю выдано предписание о приостановке деятельности пищеблока", — говорится в сообщении.

В пищеблоке столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы блюд и продуктов.

Материалы об административном правонарушении в отношении предпринимателя, занимавшегося организацией питания детей, ведомство передало в суд.

В отношении организатора фестиваля составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия.

Ранее 20 участников проходящего в Перми Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов пожаловались на недомогание и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус.

Предварительно установлено, что участники фестиваля завтракали и ужинали в гостинице, а поставкой обеда занимался индивидуальный предприниматель.

Прокуратура, Роспотребнадзор и Центр по реализации проектов в сфере культуры в рамках проверки устанавливают обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, пострадавшие — дети в возрасте от 8 до 17 лет.