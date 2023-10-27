В пищеблоке столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы блюд и продуктов.
Материалы об административном правонарушении в отношении предпринимателя, занимавшегося организацией питания детей, ведомство передало в суд.
В отношении организатора фестиваля составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия.
Ранее 20 участников проходящего в Перми Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов пожаловались на недомогание и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус.
Предварительно установлено, что участники фестиваля завтракали и ужинали в гостинице, а поставкой обеда занимался индивидуальный предприниматель.
Прокуратура, Роспотребнадзор и Центр по реализации проектов в сфере культуры в рамках проверки устанавливают обстоятельства случившегося.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, пострадавшие — дети в возрасте от 8 до 17 лет.