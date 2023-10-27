"Проект запустили в 2017-м. Он позволяет школьным педагогам проводить полноценные учебные дни в пространстве музеев. На нескучных уроках дети лучше усваивают информацию и совершенствуют свои исследовательские навыки. Только за 2022-2023 учебный год на таких занятиях побывали больше 88 тысяч ребят из 273 школ и колледжей", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнили, что в проекте "Учебный день в музее" задействована 31 площадка. Для них разработаны 214 уроков практически по всем школьным предметам с 1 по 11 класс. 115 из них доступны онлайн.