Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 931 млн евро по сравнению с 460 млн евро за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль поднялась до 1,34 млрд евро с 1,02 млрд евро.

Выручка выросла на 6,8% и достигла 8,66 млрд евро.

За прошедший квартал авиакомпании группы перевезли 26,904 млн пассажиров, что на 7,6% превысило показатель за тот же период 2022 года. Загруженность рейсов поднялась до 89,7% с 88,4%.

Эксперты в среднем прогнозировали выручку на уровне 8,72 млрд евро, чистую прибыль — 957 млн евро, операционную прибыль — 1,37 млрд евро, говорится в консенсус-прогнозе, представленном самой группой.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому ее перевозочные мощности в текущем году составят около 95% от уровня доковидного 2019 года. В третьем квартале данный показатель составлял 94%.

Котировки Air France-KLM падают на 5,5% на старте торгов в пятницу. Рыночная стоимость авиаперевозчика с начала текущего года опустилась на 15,5% (до 2,85 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 5,2%.