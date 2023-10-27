Как сообщает пресс-служба Русского музея, аудиогид познакомит незрячих людей с разнообразием русского искусства XX века на примере произведений таких художников этого периода, как Валентин Серов, Зинаида Серебрякова, Павел Филонов, Кузьма Петров-Водкин, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Александр Самохвалов, Александр Дейнека, Гелий Коржев и других.

Каждый текст аудиогида содержит короткую информацию о художнике и о времени, в котором он жил и творил, а также тифлокомментарий — специальное описание картины и её сюжета для незрячих посетителей.

В этот же день Русский музей запускает проект "Природа. Экономика. Искусство. От Мурмана до Авачи". Он рассказывает школьникам о взаимосвязи экономической географии и изобразительного искусства, взаимодействии человека с природой и о том, как много в искусстве зависит от развития технологий и наличия экономических ресурсов.

После презентации проекта откроется выставка произведений из коллекции Русского музея, посвященных северным регионам России.