"По состоянию на утро 27 октября с диагностированным норовирусом госпитализированы 20 детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.

Ранее 19 участников проходящего в Перми фестиваля пожаловались на недомогание и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус.

Предварительно установлено, что участники фестиваля завтракали и ужинали в гостинице, а поставкой обеда занимался индивидуальный предприниматель.

Прокуратура, Роспотребнадзор и Центр по реализации проектов в сфере культуры в рамках проверки устанавливают обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, пострадавшие — дети в возрасте от 8 до 17 лет.