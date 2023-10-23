По словам министра, деньги поступят в дорожный фонд из регионального бюджета. Проект бюджета на следующий год уже утвержден правительством края и передан на рассмотрение в краевой парламент.

Отмечается, что благодаря бюджетному финансированию в крае продолжится работа по реконструкции двух участков бештаугорского шоссе: подъезд к городу Лермонтову и часть трассы на территории Пятигорска. Последняя позволит безостановочно, минуя Пятигорск, перенаправить транзитный транспортный поток между двумя федеральными направлениями — объезд Пятигорска и трасса "Минводы-Кисловодск". Помимо этого, в бюджет заложены средства на ремонт мостов в Невинномысске и Пятигорске.

"В следующем году также будет дан старт программе "Дорога в школу". Ведомство уже получило заявки о потребности в ремонте от муниципальных образований края. Общий объем финансирования до проведения госэкспертиз предположительно составит около 500 млн рублей", — добавил Штепа.

Уточняется, что реализация этой программы позволит не только улучшить дорожное полотно, но и привести в порядок подходы от остановочных пунктов до школ, включая дороги, тротуары, пешеходные переходы через проезжую часть.

Миндор региона по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края" с 2019 года ведет работу по ремонту и реконструкции трасс и магистралей, ведущих к социально значимым учреждениям, в том числе к туристическим местам региона. В текущем году по этой программе в порядок будет приведено более 700 км дорог регионального и местного значения.