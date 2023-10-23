"Стенд Тульской области будет состоять из нескольких мультимедийных кубов, которые создадут наглядный образ региона. На площадках выставки пройдут мероприятия с участием амбассадоров Тульской области и лидеров общественного мнения", — говорится в пресс-релизе.

День Тульской области на ВДНХ запланирован на 27 декабря.

Обращаясь к членам регионального правительства в ходе оперативного совещания, губернатор Алексей Дюмин подчеркнул важность этого мероприятия для региона.

Он поручил всем членам правительства расширить присутствие региона на стендах профильных федеральных ведомств и участие в деловой программе, добавили в пресс-службе.

Выставка "Россия" пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Ее цель — продемонстрировать важнейшие достижения России в разных сферах. В мероприятии примут участие все 89 субъектов страны.