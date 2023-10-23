"Продолжаем работы по строительству нового корпуса Третьяковской галереи. Специалисты уже завершили устройство монолитных железобетонных опор и установку первого из двух металлических пролетов будущего пешеходного перехода между новым корпусом и историческим зданием. Длина перехода составит 57 м. Переход оборудуем современными системами освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожаротушения", — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Переход предназначен для транспортировки экспонатов, картин, оборудования и для перемещения посетителей музея. В новом корпусе организуют выставочные пространства, здесь разместятся реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры и научный фотоархив. Строительные работы завершат в 2024 году, после чего музейный комплекс ждет открытие, уточняется на портале кабмина.

По словам гендиректора ППК "Единый заказчик" Карена Оганесяна, внутри нового здания галереи продолжаются отделочные работы в помещениях и пусконаладка лифтового и инженерного оборудования. Также строители заканчивают установку трансформируемых перегородок в выставочных залах.