Кировская область

Одной из первых приступила к монтажу своей экспозиции Кировская область, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

"Чтобы рассказать об уникальном прошлом нашей земли, уже установили на стенде Кировской области движущуюся фигуру парейазавра и двухметровую дымковскую барыню, которая будет с караваем встречать гостей выставки", — написал Соколов в своем телеграм-канале в понедельник.

Современные достижения области будет представлять деревянный дом, который, по словам губернатора, не только отражает колорит региона, но и "символизирует нашу деревообрабатывающую отрасль и деревянное домостроение".

Макеты кампуса мирового уровня и водородной установки представят на экспозиции региона зону будущего.

Ульяновская область

Центральное место на стенде Ульяновской области займет макет кабины знаменитого ИЛ-76.

"Сейчас ведется монтаж, размер приближен к оригиналу: высота — 4 метра, ширина — 3 метра. Изготовлен из композитных материалов", — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Русских.

По его словам, каждый сможет почувствовать себя пилотом — внутри макета будет авиасимулятор.

Кроме того, на стенде Ульяновской области можно будет поуправлять беспилотником, собрать лопасть ветрогенератора и узнать о работе реактора.

Оренбургская область

"Основным элементом экспозиции Оренбуржья станет уникальный и известный во всем мире пуховый платок", — сообщила пресс-служба правительства региона.

По ее данным, создатели концепции стенда, среди которых культурологи, историки и архитекторы, задумали его как стенд-музей, где будут представлены не только достопримечательности и историко-культурные ценности региона, но и яркие достижения во всех сферах.

Удмуртия

Гости стенда "Мы из Удмуртии" смогут посидеть на раритетном мотоцикле "ИЖ", собрать легендарный автомат Калашникова, измерить свой рост с помощью знаменитой деревянной линейки "Можга" и попробовать перепечи и другие национальные блюда республики.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, посетителей будут встречать известные "Бабушки из Бураново" и знаменитый лыжник, трехкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр и чемпион мира Максим Вылегжанин.

Саратовская область

"На выставке "Россия" Саратовская область будет позиционироваться как "территория первых", — сообщил "Интерфаксу" министр экономического развития региона Андрей Разборов.

"Регион в прошлом — это первый общедоступный музей, первая в провинции консерватория, первый речной ледокол в мире, первый космонавт планеты", — напомнил министр.

По его словам, концептуальной "красной нитью" экспозиции станет прогулка по набережной Саратова, самой протяженной из всех городов на Волге.

Благодаря стилизованной копии кинотеатра под открытым небом, копиям горящих фонарей, отсылающих к песне "Огней так много золотых на улицах Саратова", посетитель стенда "окажется" на летней набережной, рассказал Разборов.

Помимо этого будут организованы мастер-классы по игре на саратовской гармошке. Также гостям расскажут секреты приготовления саратовского калача.

Пермский край

Пообщаться с роботом можно будет на стенде Пермского края, сообщил глава региона Дмитрий Махонин

"Познакомим всех с Пермским краем через его главные ценности: природу и туризм, промышленность и технологии и, конечно, через людей. Сделаем нашу экспозицию интересной для детей и молодежи — только у нас можно будет пообщаться с человекоподобным роботом", — написал Махонин в своем телеграм-канале.

Самарская область

Как сообщает пресс-служба самарского правительства, при демонстрации развития аэрокосмической отрасли региона планируется показать анимационные 3D-видеоролики о единственном в России разработчике и изготовителе ракет-носителей семейства "Союз-2" среднего класса АО "РКЦ "Прогресс".

Гости экспозиции смогут почувствовать себя космонавтами в капсуле-кабине "Полет в космос", внутри которой будут использованы 4D-технологии (визуальные образы, звук, движение), имитирующие полет к звездам.

Чувашия

"Главным символом Чувашии на выставке "Россия" станет тухья — национальный чувашский головной убор в многометровом масштабе", — сообщается на сайте полномочного представительства Чувашии при президенте РФ.

Высота инсталляции, которая будет создана вручную из нескольких сотен деталей и световых элементов, достигнет 6 метров.

Международная выставка-форум "Россия" будет проходить в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.