"Показатели загрузки санаторно-гостиничного фонда края показывают круглогодичную востребованность курортов Кавминвод. Этот показатель в сентябре-октябре составил порядка 80%. Ожидается, что загрузка по санаториям в ноябре составит 70%, отмечается высокий спрос на предстоящий зимний период", — говорится в сообщении.

Уточняется, что города-курорты уже подготовили программы для туристов: праздники, прогулки по терренкурам, экскурсии по соседним городам или на близлежащие горнолыжные курорты.

Ранее сообщалось, что, по предварительной оценке, по итогам года турпоток на Кавказские Минеральные Воды увеличится почти на 30% по сравнению с 2022 годом и составит 3,2 млн человек. В структуре регионального валового продукта туризм занимает порядка 5%.