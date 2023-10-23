Разработанная нейросеть распознает 10 разных видов животных на изображениях и видео, полученных с помощью фотоловушек на территории нацпарка. В их числе — снежные барсы, внесенные в Красную книгу. Нейросеть находит животных на снимках в десятки раз быстрее, чем человек. Технология поможет ученым более эффективно изучать ирбисов в естественной среде обитания и понять, как можно защитить их популяцию.

"Мы исследуем повадки, перемещение, численность этих животных с помощью фотоловушек с датчиками движения: когда животное проходит рядом с таким устройством, включается фото- или видеосъемка. Затем данные с приборов загружают на компьютер, и сотрудники парка их отсматривают. Раньше на то, чтобы найти среди тысяч холостых изображений редких животных, уходили дни и даже недели", — сказал директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов, слова которого приведены в сообщении.

Нейросеть, разработанная компанией "Яндекс", всего за несколько секунд обрабатывает такие снимки и находит на них животных. Специалисты обучили модель на массиве из 40 тысяч фотографий и фрагментов видео общим объемом 150 Гб. Программа выделяет животных на изображении, относит их к определенному типу, а потом использует эту информацию, чтобы распределить снимки по папкам. В некоторых случаях модель указывает несколько вариантов того, что она "видит". На следующем этапе нейросеть научится определять на снимках конкретные особи барсов по их внешнему виду.

По оценкам экспертов, в России обитает не больше 90 ирбисов, но точное их число неизвестно. На Алтае исследователи обнаружили 44 особи, из которых 24 обитают на территории национального парка "Сайлюгемский".