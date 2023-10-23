Планировка стенда республики будет содержать несколько интерактивных зон, посвященных различным темам развития региона, говорится в сообщении.

Посетители смогут узнать о сбережении уникальной природы и экологических инициативах Республики Алтай, защите краснокнижных животных, в том числе снежного барса, чья популяция в регионе — крупнейшая в стране.

На экспозиции также будут представлены креативные и творческие возможности региона, развитие туристических возможностей республики с вниманием к традициям, обычаям и культуре коренных жителей Алтая. Запланированы презентация горнолыжных курортов, сбор и переработка природных лекарственных средств — меда, пантов, трав.

Особенностью экспозиции станет использование как натуральных природных материалов, так и современных цифровых элементов, отмечает пресс-служба.

Так, посетители смогут увидеть на мультимедиа-экранах пейзажи Республики Алтай (весеннее цветение маральника, летние альпийские луга, бирюзовую Катунь осенью, зимние красоты и многое другое) и кадры с фотоловушек.

Будет установлен медиашар с изображением алтайской природы, созданными искусственным интеллектом картинами, коллажами, технологичными проектами будущего; интерьерные трубы-калейдоскопы, в которых можно будет послушать современную алтайскую музыку, посмотреть видео из картин природы, портретов людей, а также изображений животного мира Алтая.

Кроме того, в ходе выставки запланированы выступления творческих коллективов, проведение мастер-классов, розыгрыш туристических путевок от ведущих туроператоров региона, выставка-продажа продуктов питания и сувенирной продукции Республики Алтай.

29 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023-2024 годах Международной выставки-форума "Россия" на территории ВДНХ "с целью демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ".

Выставка будет проходить на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Она станет одним из самых масштабных мероприятий по демонстрации достижений регионов за последние 20 лет.