"Около 266 граммов золота спрятал в портативном внешнем аккумуляторе 35-летний гражданин Китая. Мужчина планировал отбыть на теплоходе из Благовещенска в Хэйхэ", — говорится в сообщении.

Тайник был обнаружен при сканировании багажа. Гражданин Китая признался, что пытался тайно вывезти драгоценный металл. Экспертиза показала, что песок состоит из частиц золота и серебра. По факту контрабанды стратегически важных товаров инспекторы возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.