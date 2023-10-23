В рамках акции в музеях, библиотеках, домах культуры пройдет свыше 330 мероприятий.

Организаторы планируют, что творческие мастер-классы, встречи с местными художниками и ремесленниками посетят в эти дни порядка 1,5 тыс. человек.

Так, в "ночной" программе Тюменского концертно-театрального объединения среди бесплатных мероприятий — выставка картин "Цветы, птицы и весь мир", встреча, посвященная творчеству Марины Цветаевой, концерт "Фортепианные шедевры XVIII века".

При этом во всех музеях Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, входящих в состав объединения, 4 ноября можно посетить сразу несколько выставок по бесплатному комплексному билету, подчеркивается в сообщении.