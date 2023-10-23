"Экскурсия на Белоярскую атомную электростанцию предполагает знакомство с машинным залом и турбиной — механизмом весом 400 тонн, который делает 3 тыс. оборотов в минуту. Научные работники станции расскажут о ядерном синтезе, покажут реакторы на быстрых нейтронах и проводят в зал управления, откуда операторы станции следят за работой ядерного реактора", — говорится в сообщении.

Второй маршрут подразумевает посещение Коуровской обсерватории. Там проводят экскурсию научные сотрудники, которые демонстрируют астрономическую технику, рассказывают о специализированных исследованиях и показывают солнечный телескоп изнутри.

Третий маршрут — посещение екатеринбургского музея истории техники "Дом Черепановых", посвященного создателям первого русского паровоза.

Ранее сообщалось, что до конца года в Ивдельском районе Свердловской области планируется планируется установить ряд модульных домиков для туристов, путешествующих, в том числе на перевал Дятлова. Кроме того, в следующем году планируется провести электричество в поселок Вижай, находящийся на дороге к перевалу.